Шольц пообещал Украине западное оружие и после завершения конфликта
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что после окончания российско-украинского конфликта Украина должна получить гарантии безопасности. Страна, по его словам, продолжит получать оружие западного производства.
Западные страны пока не обсуждали эти гарантии безопасности, так как конфликт не закончился, отметил Шольц в интервью немецкому телеканалу Welt.
Немецкий канцлер добавил, что в обозримом будущем Украина не вступит в НАТО, потому что критерии альянса включают множество условий, выполнить которые Киев сейчас не может.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не возражают против применения своего оружия для ударов по Крыму, так как считают его территорией Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru