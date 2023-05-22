Шольц пообещал Украине западное оружие и после завершения конфликта

Немецкий канцлер добавил, что в обозримом будущем Украина не вступит в НАТО, потому что критерии альянса включают множество условий, выполнить которые Киев сейчас не может.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не возражают против применения своего оружия для ударов по Крыму, так как считают его территорией Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



