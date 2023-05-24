Глава Минобороны Германии предсказал конец Украины при остановке поставок оружия

Так он ответил в бундестаге депутату Роберту Фарле, который поинтересовался, что мешает ФРГ настоять на мирном разрешении конфликта на Украине.

«Если бы мы сегодня прекратили поставки вооружения, конец Украины наступил бы завтра. Это хотите принять вы, но мы этого делать не хотим», — заключил министр.

Также Фарле указал, что Писториус не только ещё больше втягивает Германию в конфликт, но и нарушает Конституцию и Уголовный кодекс страны, однако глава Минобороны оставил эти замечания без ответа.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что переговоры с целью заморозить конфликт вокруг Украины являются абсолютно неправильными, сообщает RT.

