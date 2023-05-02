«Неразбериха!»: В Германии не поверили в обещания Шольца не атаковать российские территории

В Германии нет единой позиции по использованию поставляемого Украине вооружения для атак по российским территориям, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар. Он напомнил, что изначально Германия выступала против любых поставок Киеву, но быстро изменила свою позицию.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин будет следить за тем, чтобы Киев не использовал передаваемое ему оружие для атак на территорию России. Рар признался, что не понимает позиции Германии по данному вопросу.