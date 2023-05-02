«Неразбериха!»: В Германии не поверили в обещания Шольца не атаковать российские территории
Немецкий политолог Александр Рар заявил в эфире НСН, что в Германии делают очень противоречивые заявления по этому поводу и быстро меняют свою позицию.
В Германии нет единой позиции по использованию поставляемого Украине вооружения для атак по российским территориям, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар. Он напомнил, что изначально Германия выступала против любых поставок Киеву, но быстро изменила свою позицию.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин будет следить за тем, чтобы Киев не использовал передаваемое ему оружие для атак на территорию России. Рар признался, что не понимает позиции Германии по данному вопросу.
«Это противоречивые заявления по поводу вооружения, которое украинцы могут использовать для атак на российскую территорию. Неделю назад министр обороны Германии сказал все наоборот, что Украина может использовать вооружение, чтобы разрушать логистику, снабжение российский армии. Есть еще «Зеленые», которые говорят, что любыми методами Украина должна победить Россию. Я не очень понимаю позицию Германии в этом вопросе, тут очень четкая неразбериха», - отметил он.
Собеседник НСН напомнил, что Германия изначально выступала против поставок вооружения Украине, а сейчас уже передает Киеву танки.
«Запад всегда рисовал красные границы, немцы изначально были готовы поставлять Украины только шлемы и никакого оружия, но сейчас поставляются уже танки, не исключаются поставки авиации. Все идет к нарастанию. Непонятно, про какие территории речь, ведь Германия не признает Крым российским. При этом эксперты в правительстве Германии отмечают, что Россия может использовать совсем другое оружие, возможно, даже атомное, если боевые действия перенесутся в Крым. В Германии и в целом на Западе это понимают», - добавил Рар.
21 апреля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ограниченные удары Украины по российской территории являются приемлемой тактикой ВСУ. По словам Писториуса, для «атакуемой стороны» допустимо входить на территорию противника, в частности, чтобы перерезать пути снабжения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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