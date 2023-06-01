«При Меркель такого не было»: Германия объявила «войну» России, чтобы угодить США

«Это антигуманная мера, направленная против людей. Закрытие консульств может сказаться на наших гражданах, проживающих в Германии. Например, заканчивается срок действия российского загранпаспорта. Чтобы его продлить, нужно обратиться в консульство. Когда рождаются дети, им же нужно документы оформить. Придется всем им обращаться в посольство. В любом случае закрытие консульств ведет к ухудшению не только дипломатических отношений, но и политических», - объяснил он.

Дипломат назвал решение Германии очередным инфоповодом для иностранной прессы.

«Вся эта кампания по вялой высылке дипломатов длится уже не один год, закрытие представительств. К чему это приводит? Когда принимаются подобные решения, то в мировой прессе это звучит громко, будто это такой значительный шаг. Это просто звучный инфоповод. В той ситуации, когда Меркель была канцлером, конечно, подобное было невозможно по разным причинам, включая тесные отношения между нашим президентов Владимиром Путиным и Меркель. Также помним ее отношение к России в принципе», - отметил он.

До этого официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в ФРГ считают законными удары Вооруженных сил Украины по территории России при условии, что они нанесены оружием украинского производства. По его словам, это не личностная оценка, а так эта ситуация трактуется с позиции международного права.

Сам же канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании провести телефонный разговор с российским лидером и обсудить ситуацию на Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт для диалога с целью защиты интересов страны. Песков подчеркнул, что у него нет информации о планах канцлера ФРГ. При этом, отвечая на вопрос о готовности Путина к беседе с Шольцем, представитель Кремля указал, что «разговаривать надо».

В начале мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин будет следить за тем, чтобы Киев не использовал передаваемое ему оружие для атак на территорию России. По его словам, помощь Киеву необходима, однако она не должна спровоцировать эскалацию и участие НАТО в конфликте.