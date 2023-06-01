«При Меркель такого не было»: Германия объявила «войну» России, чтобы угодить США
Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ. Москва продолжает считать недружественные шаги со стороны ФРГ.
Берлин принял решение отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генеральных консульств России в Германии, что вызвало бурю эмоций в Москве. Москву проинформировали о необходимости закрыть генконсульства до конца года.
В МИД РФ уже устали считать количество недружественных шагов со стороны Германии.
«Именно германская сторона под явно надуманными предлогами в последнее время инициировала массовые высылки наших дипломатов, ввела квотирование ряда категорий сотрудников загранпредставительств, задерживала выдачу виз. При этом забывая о двукратном диспаритете в свою пользу по численности персонала загранучреждений», — подчеркнули в ведомстве.
В министерстве предупредили об ответе на подобные провокационные действия. Немецкую сторону призвали прекратить эскалацию и прекратить враждебную политику в отношении Москвы.
Дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН назвал решение Германии закрыть в стране большую часть генконсульств России направленной против людей мерой.
«Это антигуманная мера, направленная против людей. Закрытие консульств может сказаться на наших гражданах, проживающих в Германии. Например, заканчивается срок действия российского загранпаспорта. Чтобы его продлить, нужно обратиться в консульство. Когда рождаются дети, им же нужно документы оформить. Придется всем им обращаться в посольство. В любом случае закрытие консульств ведет к ухудшению не только дипломатических отношений, но и политических», - объяснил он.
Дипломат назвал решение Германии очередным инфоповодом для иностранной прессы.
«Вся эта кампания по вялой высылке дипломатов длится уже не один год, закрытие представительств. К чему это приводит? Когда принимаются подобные решения, то в мировой прессе это звучит громко, будто это такой значительный шаг. Это просто звучный инфоповод. В той ситуации, когда Меркель была канцлером, конечно, подобное было невозможно по разным причинам, включая тесные отношения между нашим президентов Владимиром Путиным и Меркель. Также помним ее отношение к России в принципе», - отметил он.
До этого официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в ФРГ считают законными удары Вооруженных сил Украины по территории России при условии, что они нанесены оружием украинского производства. По его словам, это не личностная оценка, а так эта ситуация трактуется с позиции международного права.
Сам же канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании провести телефонный разговор с российским лидером и обсудить ситуацию на Украине.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт для диалога с целью защиты интересов страны. Песков подчеркнул, что у него нет информации о планах канцлера ФРГ. При этом, отвечая на вопрос о готовности Путина к беседе с Шольцем, представитель Кремля указал, что «разговаривать надо».
В начале мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин будет следить за тем, чтобы Киев не использовал передаваемое ему оружие для атак на территорию России. По его словам, помощь Киеву необходима, однако она не должна спровоцировать эскалацию и участие НАТО в конфликте.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН заявил, что Шольц все-таки лукавит, когда говорит о недопустимости атаковать российские территории. По словам Цекова, Европа боится быть вовлеченной в конфликт напрямую, но продолжает поставлять Киеву оружие.
«Конечно, они боятся эскалации, потому что эскалация приведет к войне непосредственно между Германией и Россией, действия могут перенестись на их территорию. Они понимают, что для Германии это может оказаться весьма плачевным. Оружие, которое будет применяться против Европы, будет гораздо более мощным, более разрушительным, чем сегодня используется Россией на территории Украины. Чтобы создать впечатление, что Германия против эскалации, они делают подобные заявления. Они очень сильно лукавят, пытаются не быть вовлеченными, но прекрасно понимают, что это оружие используется против России», - отметил он.
Немецкий политолог Александр Рар также сказал НСН, что у Германии нет единой позиции по использованию поставляемого Украине вооружения для атак по российским территориям.
«Запад всегда рисовал красные границы, немцы изначально были готовы поставлять Украины только шлемы и никакого оружия, но сейчас поставляются уже танки, не исключаются поставки авиации. Все идет к нарастанию. Непонятно, про какие территории речь, ведь Германия не признает Крым российским. При этом эксперты в правительстве Германии отмечают, что Россия может использовать совсем другое оружие, возможно, даже атомное, если боевые действия перенесутся в Крым. В Германии и в целом на Западе это понимают», - добавил Рар.
Так, 21 апреля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ограниченные удары Украины по российской территории являются приемлемой тактикой ВСУ. По словам Писториуса, для «атакуемой стороны» допустимо входить на территорию противника, в частности, чтобы перерезать пути снабжения.
Российскую сторону до сих пор «беспокоит» отношение Берлина к подрывам «Северных потоков». В Германии по-прежнему делают вид, что ничего не произошло, несмотря на то что страна от этого теракта пострадала больше других европейских партнеров.
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с «Радиоточкой НСН» подытожил, что в ФРГ продолжают мыслить в категориях монополярного мира, созданного по западному образцу.
«Тут очень не хотят говорить о многополярном мире. По-прежнему фигурирует мнение, что мир нужно строить по западному образцу», - объяснил он.
До этого он также говорил, что Германия просто закроет глаза на ситуацию с «Северными потоками», так как там точно не хотят ссориться с США.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram написал, что Германия фактически объявила России гибридную войну.
«Германия: а) недружественная страна, б) ввела санкции против всей экономики России и её граждан, в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооружённых сил. Иными словами, объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как ВРАГ РОССИИ», - писал он.
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