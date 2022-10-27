Война с США? Россия сочла спутники Маска законной целью для удара
Россия готова нанести удар по спутникам США, задействованным на Украине, однако эксперты уверяют, что за такими действиями сразу последует Третья мировая война.
Коммерческие спутники США при задействовании в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для ответного удара. Об этом заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
«В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», — сказал дипломат.
По всей видимости, речь идет о спутниках Starlink миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска. Недавно он говорил, что из-за уничтожения вышек сотовой связи и интернет-кабелей спутниковая связь Starlink – это единственная система связи в районе боевых действий, которая продолжает работать, и, соответственно, основное средство связи украинской армии.
Так, после начала военной операции SpaceX передала Киеву свои терминалы. Согласно данным SpaceX, предоставленным Пентагону, около 85% из 20 тысяч полученных Киевом терминалов были оплачены такими странами, как США и Польша. При этом 9 октября Маск сообщил в Twitter, что на Украине находится около 25 тысяч терминалов Starlink. А траты SpaceX на Starlink для Украины Маск оценил в $80 миллионов.
При этом Starlink используется не только для голосовой и электронной связи, но и для управления беспилотниками и отправки видео для корректировки артиллерийского огня. Соучредитель аналитического центра Silverado Policy Accelerator Дмитрий Альперович в интервью CNN заявлял, что если бы не эти терминалы, то украинцы «во многих случаях действовали бы вслепую».
Однако в начале октября газета Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц и военнослужащих писала, что украинские военные пожаловались на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink. Так, они отключались во время попыток прорыва через линию фронта. Речь шла о сбоях на юге вокруг Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта у Харькова, Донецка и Луганска. Один из высокопоставленных сотрудников украинского правительства заявил изданию, что некоторые такие перебои в работе Starlink привели к «катастрофическим» потерям связи у ВСУ и вызвали панику среди военных.
Причины серьезных перебоев в работе системы спутниковой связи Starlink до сих пор не установлены. Как сообщил ТАСС источник, работающий в соответствующей сфере, влиять на работу спутников можно, заглушив управляющий канал путем внесения помех в полосу сигнала.
«В любом случае, спровоцировать сбой в работе системы возможно только "наверху", то есть путем определенного воздействия на орбитальную группировку», - сказал собеседник агентства.
О способах «заглушки» американской системы Starlink уже говорили некоторые эксперты. Как отмечал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», Россия может вывести спутники США из строя с помощью лазерного комплекса «Пересвет». Однако указал он, нужно сделать так, чтобы этому не было прямых и косвенных доказательств, иначе это приведет к конфликту с США и Третьей мировой войне.
«Вывод из строя американских спутников означает прямой военный конфликт России и США. Американцы, англичане, поляки и прочие примкнувшие к ним «евросоюзники» действуют опосредованно, через украинские вооруженные силы. Разведывательные спутники передают информацию Украине, их беспилотники летают над театром боевых действий и сообщают всю информацию. Но все эти спутники, дроны и самолеты не наносят ударов по нашей военной и гражданской инфраструктуре. Если и применять наши военные возможности против спутниковых группировок и других систем США, то это нужно делать так, чтобы не было прямых и даже косвенных доказательств нашего воздействия», - сказал Прохватилов.
Так, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 26 февраля попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. На следующий день Маск сообщил, что Starlink теперь работает на территории страны. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей.
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