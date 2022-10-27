Война с США? Россия сочла спутники Маска законной целью для удара

«В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», — сказал дипломат.

По всей видимости, речь идет о спутниках Starlink миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска. Недавно он говорил, что из-за уничтожения вышек сотовой связи и интернет-кабелей спутниковая связь Starlink – это единственная система связи в районе боевых действий, которая продолжает работать, и, соответственно, основное средство связи украинской армии.

Так, после начала военной операции SpaceX передала Киеву свои терминалы. Согласно данным SpaceX, предоставленным Пентагону, около 85% из 20 тысяч полученных Киевом терминалов были оплачены такими странами, как США и Польша. При этом 9 октября Маск сообщил в Twitter, что на Украине находится около 25 тысяч терминалов Starlink. А траты SpaceX на Starlink для Украины Маск оценил в $80 миллионов.