В МИД предупредили, что спутники США могут стать законными целями для удара

«Отдельно хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах», – цитирует дипломата ТАСС.

Воронцов назвал такую инфраструктуру квазигражданской, указав, что она может оказаться законной целью для ответных действий, отмечает РЕН ТВ.

По словам дипломата, действия Запада несут неоправданные риски и угрожают устойчивости мирной космической деятельности. Кроме того, Воронцов подчеркнул, что сохранность американских коммерческих спутников влияет на социально-экономические процессы, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь, в развивающихся странах, пишет Газета.ру.

