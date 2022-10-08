СМИ: Украинские военные пожаловались на перебои в работе системы Starlink

По данным издания, один из высокопоставленных сотрудников правительства Украины заявил, что в последние недели перебои привели к «катастрофическим» потерям связи в украинских войсках и вызвали панику среди военных.

Наиболее серьезные проблемы с работой Starlink отмечаются в районах Харькова, Херсонской и Запорожской областей. В Киеве предполагают, что перебои могли быть вызваны попытками системы предотвратить ее перехват российскими силами.