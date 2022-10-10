В Госдуме предложили «погасить» спутниковую группировку НАТО

России следует «погасить» спутниковую группировку НАТО, которая ведет разведывательную деятельность и координирует ракетные удары украинской армии. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

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Парламентарий подчеркнул, что спутники Североатлантического альянса используются украинской стороной для обстрелов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. По словам Шеремета, РФ может «погасить» спутниковую группировку, у Москвы есть соответствующее оружие, в частности, комплекс «Пересвет».

«Эти спутники сегодня уничтожают наших людей, поэтому мы имеем полное право их погасить и вывести их строя, так как они способствуют агрессии против России», — цитирует депутата РИА Новости.

Шеремет добавил, что без спутникового сопровождения используемые Украиной системы HIMARS утратят свою точность и уже не будут нести значительной опасности.

Ранее в МИД РФ заявили, что США предоставляют Киеву «разведывательные данные с многочисленных военных и коммерческих спутников», напоминает Газета.ру. Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Вашингтон дает украинской стороне ориентировки по ведению боевых действий, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СпутникиУкраинаНАТОГосдума
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