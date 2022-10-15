Белый дом: США изучают варианты помощи по обеспечению ВСУ спутниковой связью
США понимают важность обеспечения украинских военных спутниковой связью и изучают конкретные варианты такой помощи. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В пятницу миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что компания не может продолжать оплачивать работу терминалов сети Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя оплату их поставок Киеву.
«Если вы говорите о Starlink, <...> то мы понимаем важность этих средств для того, чтобы была стабильная связь, в особенности у Вооруженных сил Украины. Пентагон работает с союзниками и партнерами над тем, чтобы рассмотреть все варианты того, как лучше обеспечить эти потребности, о которых говорит украинская сторона», — цитирует ТАСС представителя Белого дома.
Жан-Пьер добавила, что это «вопрос к Министерству обороны».
Ранее первый заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что военное ведомство ведет переговоры по системам спутниковой связи с SpaceX и с другими организациями.
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