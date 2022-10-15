Дорогой Starlink. Маску и ВСУ нужны деньги для спутникового широкополосного интернета

Около 20 тысяч планшетов Starlink находятся в распоряжении Вооруженных сил Украины. С помощью этой спутниковой связи ВСУ получили возможность перейти на новые качественные возможности по управлению войсками, заявил «Звезде» военный эксперт Роман Насонов.

«В настоящее время система, которой располагают ВСУ, представляют из себя до 20 тысяч устройств, посредством которых осуществляется передача данных. Они настолько эффективно стали этой системой пользоваться, что запросили еще порядка 8 тысяч устройств. Они лишаются возможности думать. Устройство автоматически сохранит последнюю точку стояния, последние распоряжения, архивы, изменения на местности, которые выявили соседние разведывательные органы или другие командиры. Это все будет происходить автоматически. Командиры перестанут тратить время на изучение обстановки. Они могут внести и поднять, что изменилось с последнего момента работы на данном устройстве и ускоренно оценить все изменения, которые произошли», - пояснил эксперт.