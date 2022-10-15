Дорогой Starlink. Маску и ВСУ нужны деньги для спутникового широкополосного интернета
Военные эксперты объяснили риски для ВСУ из-за потери сервисов Starlink.
Бизнесмен Илон Маск, основавший SpaceX и Tesla, заявил, что Российская Федерация предпринимает попытки «убить» систему спутникового интернета Starlink на территории Украины. Об этом миллиардер написал на своей странице в Twitter.
Около 20 тысяч планшетов Starlink находятся в распоряжении Вооруженных сил Украины. С помощью этой спутниковой связи ВСУ получили возможность перейти на новые качественные возможности по управлению войсками, заявил «Звезде» военный эксперт Роман Насонов.
«В настоящее время система, которой располагают ВСУ, представляют из себя до 20 тысяч устройств, посредством которых осуществляется передача данных. Они настолько эффективно стали этой системой пользоваться, что запросили еще порядка 8 тысяч устройств. Они лишаются возможности думать. Устройство автоматически сохранит последнюю точку стояния, последние распоряжения, архивы, изменения на местности, которые выявили соседние разведывательные органы или другие командиры. Это все будет происходить автоматически. Командиры перестанут тратить время на изучение обстановки. Они могут внести и поднять, что изменилось с последнего момента работы на данном устройстве и ускоренно оценить все изменения, которые произошли», - пояснил эксперт.
Оборудование позволяет оценивать не только позиции ВСУ, но и противника в реальном времени.
Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что что потеря сервиса Starlink станет для Вооружённых сил Украины (ВСУ) катастрофой, сообщает «Вечерняя Москва».
Он отметил, что спутниковый широкополосный интернет является лучшим способом управления войсковыми подразделениями, однако теперь ВСУ могут его лишиться.
Если это произойдет, снизится эффективность работы артиллерии и РСЗО, ухудшится координация подразделений, возможны также большие потери личного состава.
Россия может снизить работоспособность системы Starlink на территории Украины. Для этого есть два варианта: сбить или повредить несколько спутников или просто ставить помехи и глушить сигналы. Об этом заявил RT военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов.
«Вывод спутников Starlink из строя возможен при сбое GPS и при постановке помех, потому что каждый спутник достаточно примитивный с точки зрения конструкции, недорогой и серьёзной защиты каналов связи они не имеют. Возможность заглушить их есть. Также можно попытаться воздействовать на систему GPS».
По данным CNN, «стоимость обслуживания и связи (сервиса Starlink – прим. НСН) до конца года составит 124 млн долларов, в 2023 году 380 млн долларов, Маск предложил оплачивать услуги Пентагону, его компания этого делать не будет». Тем более, что ежемесячно украинская армия теряет до 500 терминалов.
По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, «Пентагон работает с союзниками и партнерами над тем, чтобы рассмотреть все варианты того, как лучше обеспечить эти потребности, о которых говорит украинская сторона». Об этом сообщает ТАСС.
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