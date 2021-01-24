Война дворцам. В Кремле ответили на протесты в защиту Навального
Кремль не впечатлился масштабом протестов в поддержку Навального, снова и снова опровергая принадлежность дворца в Геленджике президенту Путину.
На несанкционированные акции 23 января в России вышло мало людей – больше голосуют за президента Владимира Путина. Так прокомментировал масштабность незаконных акций сторонников оппозиционера Алексея Навального официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».
По его мнению, в протестах участвуют те, кто «кто хочет дальше качать ситуацию».
Большая часть протестующих, поддержавших несогласованную акцию в защиту Навального, - молодые и даже несовершеннолетние люди. На прошедшей неделе родители жаловались в Роскомнадзор, Генпрокуратруру и детскому омбудсмену на то, что школьников завалили призывами и рассылками с приглашением на митинг 23 января в соцсетях.
Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов рассказал, что сенаторы получили данные о причастности зарубежных спецслужб к проведению незаконных акций в России 23 января.
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«Мы располагаем заслуживающими доверия данными, что зарубежные спецслужбы были причастны к проведению несанкционированных акций в России. Прикрываясь детьми, на самом деле реализовывались проекты, которые сочинялись далеко за пределами России и которые ничего общего со стабильным развитием нашего государства не имеют», - цитирует сенатора РИА Новости.
Как бы в подтверждение этой версии представитель Госдепа США Нед Прайс осудил «использование жесткой тактики против протестующих и журналистов» в ходе несогласованных акций и потребовал освободить задержанных, пишет Газета.ru.
Спусковым механизмом самых многочисленных за последнее время протестных митингов в России стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом в России) о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком, якобы принадлежащем окружению президента.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков несколько раз опровергал эту информацию. Причем за один день, 22 января, - дважды. Официальный представитель Кремля вернулся к теме на следующий день после несогласованных акций и снова отверг причастность главы государства к владению дворцом в Геленджике.
«Путин ничего там не делает, у Путина нет дворца в Геленджике», – заявил пресс-секретарь в эксклюзивном интервью программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».
Он напомнил, что в Кремле давно знали о подготовке «так называемых разоблачений» и информационных атак, которые призваны раскачать политическую ситуацию в России, и направлены лично на Владимира Путина.
Песков обратил внимание на большое количество «очевидных ошибок», которые возникли при переводе исходного текста фильма российского оппозиционера Алексея Навального с английского на русский язык. Также указал на нестыковки фотоматериалов с реальностью и призвал «думать головой» и «не позволять никому делать из себя идиота».
Навальный был арестован при прохождении паспортного контроля 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Германии. ФСИН настаивает на замене на замене условного срока политику по делу «Ив Роше» на реальный из-за «неоднократного нарушения условий прохождения испытательного срока». Политик арестован до 15 февраля, сейчас он содержится в СИЗО «Матросская тишина». Его сторонники организовали акции поддержки 23 января, которые не были санкционированы властями из-за пандемии коронавируса. Во многих городах России произошли задержания участников. Есть пострадавшие с обеих сторон.
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