Война дворцам. В Кремле ответили на протесты в защиту Навального

На несанкционированные акции 23 января в России вышло мало людей – больше голосуют за президента Владимира Путина. Так прокомментировал масштабность незаконных акций сторонников оппозиционера Алексея Навального официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

По его мнению, в протестах участвуют те, кто «кто хочет дальше качать ситуацию».