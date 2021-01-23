СК и ВС России поддержали законопроект о лишении свободы за призывы на акции детей
Следственный комитет и Верховный суд России одобрили законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности в виде заключения за призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.
Автор документа, депутат Госдумы Евгений Марченко предлагает за вовлечение детей на незаконные акции организаторов лишать свободы на срок до пяти лет, за склонение несовершеннолетних к организации массовых беспорядков - до десяти лет, сообщает РИА Новости.
«Учитывая, что ужесточение ответственности за названные виды противоправной деятельности предлагается из-за возрастающей общественной опасности таких действий, предупреждение которых в полной мере не обеспечивается за счёт применения к нарушителям имеющихся мер административной и уголовной ответственности, законопроект концептуально поддерживается», — цитирует отзыв СК RT.
Верховный суд также поддержал предложение депутата, сделав к документу замечание юридико-технического характера, пишут «Известия».
По информации Марченко, законопроект уже поступил на рассмотрение в правительство РФ.
Накануне в Сети началась акция под хештегом #ДетиВнеПолитики. Ее цель – привлечь внимание взрослых и обеспечить безопасность подростков в связи с призывами к их участию в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в субботу, 23 января.
Напомним, Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами к несовершеннолетним об участии в незаконных субботних акциях.
Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов в эфире НСН рассказал, как нужно в соцсетях противодействовать информации о выступлениях против власти.
«TikTok в принципе такая мусорная сеть, совершенно непродуктивная. TikTok - это вредная сеть, ее наличие в обществе совершенно избыточно. Но TikTok совершенно не виноват в политической пропаганде, ее ведут реальные люди с именами, фамилиями, местом жительства. Бороться нужно с теми, кто распространяет эту информацию, приравнять тех, кто пытается вовлечь школьников во все эти митинги, к педофилам», - заявил Милонов.
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