СК и ВС России поддержали законопроект о лишении свободы за призывы на акции детей

Автор документа, депутат Госдумы Евгений Марченко предлагает за вовлечение детей на незаконные акции организаторов лишать свободы на срок до пяти лет, за склонение несовершеннолетних к организации массовых беспорядков - до десяти лет, сообщает РИА Новости.

«Учитывая, что ужесточение ответственности за названные виды противоправной деятельности предлагается из-за возрастающей общественной опасности таких действий, предупреждение которых в полной мере не обеспечивается за счёт применения к нарушителям имеющихся мер административной и уголовной ответственности, законопроект концептуально поддерживается», — цитирует отзыв СК RT.

Верховный суд также поддержал предложение депутата, сделав к документу замечание юридико-технического характера, пишут «Известия».

По информации Марченко, законопроект уже поступил на рассмотрение в правительство РФ.

Накануне в Сети началась акция под хештегом #ДетиВнеПолитики. Ее цель – привлечь внимание взрослых и обеспечить безопасность подростков в связи с призывами к их участию в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в субботу, 23 января.

Напомним, Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами к несовершеннолетним об участии в незаконных субботних акциях.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов в эфире НСН рассказал, как нужно в соцсетях противодействовать информации о выступлениях против власти.

«TikTok в принципе такая мусорная сеть, совершенно непродуктивная. TikTok - это вредная сеть, ее наличие в обществе совершенно избыточно. Но TikTok совершенно не виноват в политической пропаганде, ее ведут реальные люди с именами, фамилиями, местом жительства. Бороться нужно с теми, кто распространяет эту информацию, приравнять тех, кто пытается вовлечь школьников во все эти митинги, к педофилам», - заявил Милонов.





