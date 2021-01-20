Песков заявил об отсутствии у Путина дворца в Геленджике

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал очередное расследование Алексея Навального о «дворце» Владимира Путина в Геленджике.

По его словам, президенту вменяют то, чего не существует, а вся его собственность ежегодно декларируется.

Песков также отметил, что информационные атаки на главу государства уже были и, к сожалению, будут продолжаться, передает РИА ФАН.

«В данном случае президенту вменяется в собственность то, чего не существует», - заявил пресс-секретарь президента.