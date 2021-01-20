Песков заявил об отсутствии у Путина дворца в Геленджике
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал очередное расследование Алексея Навального о «дворце» Владимира Путина в Геленджике.
По его словам, президенту вменяют то, чего не существует, а вся его собственность ежегодно декларируется.
Песков также отметил, что информационные атаки на главу государства уже были и, к сожалению, будут продолжаться, передает РИА ФАН.
«В данном случае президенту вменяется в собственность то, чего не существует», - заявил пресс-секретарь президента.
Песков также назвал «лохотроном» сбор денег на расследования Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в России Иностранным агентом).
«Подумайте, прежде чем переводить деньги жуликам», - заявил Песков.
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