«Просто враньё». Песков оценил материалы о «дворце» Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные «расследования» Алексея Навального о якобы принадлежащем Владимиру Путину дворце в Геленджике, являются «качественной клюквой», сообщает ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что уже говорил о том, что «инсинуации относительного того, что глава государства имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, не соответствуют действительности».

«Это просто вранье», - подытожил пресс-секретарь.

Песков также добавил, что не располагает информацией о том, что Путин когда-либо посещал этот объект.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:Алексей НавальныйВладимир ПутинДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры