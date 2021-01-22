«Просто враньё». Песков оценил материалы о «дворце» Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные «расследования» Алексея Навального о якобы принадлежащем Владимиру Путину дворце в Геленджике, являются «качественной клюквой», сообщает ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что уже говорил о том, что «инсинуации относительного того, что глава государства имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, не соответствуют действительности».

«Это просто вранье», - подытожил пресс-секретарь.

Песков также добавил, что не располагает информацией о том, что Путин когда-либо посещал этот объект.