Песков прокомментировал масштаб незаконных акций 23 января
На несанкционированные акции 23 января в России вышло мало людей – больше голосуют за президента Владимира Путина. Так прокомментировал масштабность незаконных акций сторонников оппозиционера Алексея Навального официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».
По его мнению, в протестах участвуют те, кто «кто хочет дальше качать ситуацию».
«На самом деле не качается, потому что, вы не забывайте, вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина», - сказал Песков и предложил сопоставить число протестующих с явкой на голосование за поправки к Конституции.
Пресс-секретарь президента также выступил категорически против незаконных акций.
«Я с уважением отношусь ко всем точкам зрения, но я категорически против участия в незаконных акциях, потому что иной оценки там быть не может, это нарушение закона», - цитирует его «Интерфакс».
Навальный был арестован при прохождении паспортного контроля 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Германии. ФСИН настаивает на замене условного срока политику по делу «Ив Роше» на реальный из-за «неоднократного нарушения условий прохождения испытательного срока». Политик арестован до 15 февраля, сейчас он содержится в СИЗО «Матросская тишина». Его сторонники организовали акции поддержки 23 января, которые не были санкционированы властями из-за пандемии коронавируса. Во многих городах России произошли задержания участников. Есть пострадавшие с обеих сторон.
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