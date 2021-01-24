В Совфеде заявили о причастности западных спецслужбы к незаконным акциям в России
Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов рассказал, что сенаторы получили данные о причастности зарубежных спецслужб к проведению незаконных акций в России 23 января.
«Мы располагаем заслуживающими доверия данными, что зарубежные спецслужбы были причастны к проведению несанкционированных акций в России. Прикрываясь детьми, на самом деле реализовывались проекты, которые сочинялись далеко за пределами России и которые ничего общего со стабильным развитием нашего государства не имеют», - цитирует сенатора РИА Новости.
Климов считает, что «нам навязывают повестку, чуждую коренным интересам российского народа» и напомнил о возможных попытках вмешательства в выборный процесс предстоящих политических кампаний по избранию депутатов в Госдуму и местные органы власти.
Также Климов поддержал идею ужесточить ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.
Напомним, Генпрокуратура также потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами к несовершеннолетним об участии в незаконных субботних акциях.
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