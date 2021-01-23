Захарова пообещала посольству США объяснения на Смоленской площади за публикации «маршрутов протестов»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала опубликованную посольством США информацию о маршрутах несанкционированных акций в российских городах 23 января. Она пообещала, что «американским коллегам придётся объясняться на Смоленской площади» - то есть в МИД РФ.
По словам Захаровой, американское посольство к тому же «вбросило информацию» о движении сторонников оппозиционера Алексея Навального к Кремлю.
«Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли. Можно представить, что началось, если посольство РФ в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например, в Капитолии. Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов», - написала официальный представитель МИД РФ в Facebook.
Захарова предупредила, что «американским коллегам придётся объясняться на Смоленской площади».
Напомним, накануне 22 января Посольство США в России опубликовало на своём сайте список мест проведения несогласованных акций 23 января и призвало американских граждан избегать их.
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