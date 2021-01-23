Захарова пообещала посольству США объяснения на Смоленской площади за публикации «маршрутов протестов»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала опубликованную посольством США информацию о маршрутах несанкционированных акций в российских городах 23 января. Она пообещала, что «американским коллегам придётся объясняться на Смоленской площади» - то есть в МИД РФ.

По словам Захаровой, американское посольство к тому же «вбросило информацию» о движении сторонников оппозиционера Алексея Навального к Кремлю.