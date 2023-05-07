WSJ: на Западе считают, что наступление ВСУ создаст почву для диалога с Россией

По данным издания, на Западе считают, что контрнаступление ВСУ создаст почву для переговоров к концу года. К началу диалога Россию может подтолкнуть Китай, отмечает газета.

Источники WSJ сообщили, что администрация США будет пытаться содействовать завершению конфликта путем переговоров. В Вашингтоне ожидают успешного контрнаступления ВСУ, говорится в публикации.

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о сохранении вероятности наступления ВСУ в ближайшие дни. Он отметил, что начало активных действий со стороны украинской армии прогнозировалось на 5 или 6 мая, передает «Радиоточка НСН».

