Затишье перед «бурей»? В зоне СВО - без серьезных изменений

Это подверждают данные СЦКК. Уточняется, что «по территории Луганской Народной Республики обстрелов не зафиксировано». Об этом информирует Telegram-канал Марочко Live утром 6 мая.



Также уточняется, что за прошедшие сутки на территории Луганской Народной Республики не зарегистрировано происшествий, в том числе бытовых - в системе ЖКХ.

Эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что контрнаступление украинской армии началось и сейчас выражается в небольших ударах по российской гражданской инфраструктуре.

«Это такая тактика, не сразу резко бросать все силы в бой, а действовать методом таких небольших ударов. Почему эти объекты подвергаются ударам? Если ударить по зданию, то возникнет пожар, который быстро потушат. А НПЗ – красивая картинка, много огня, долго горит. Украинские удары несут пока больше пиар-эффекта для западных СМИ», - сказал Калмыков.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ могут пойти в контрнаступление в течение недели, передает «Радиоточка НСН».



