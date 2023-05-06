Затишье перед «бурей»? В зоне СВО - без серьезных изменений
В субботу, 5 мая, фронтовая ситуация в зоне СВО осталась без значительных изменений. Предотвратили покушение на представителя руководства ЗАЭС.
Российские войска в Запорожской области находятся в состоянии полной боеготовности. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в Запорожье созданы несколько линий глубоко эшелонированной обороны.
По данным Telegram-канала WarGonzo на утро 6 мая, российские силы обстреливали населенные пункты Каменский, Степной, Малые Щербаки, Новоандреевка и Малиновка.
«То есть, артиллерия Вооружённых Сил РФ приумолкла. Однако, это звенящая тишина. И в самое ближайшее время она может взорваться», сообщают журналисты.
В ФСБ России рассказали, что накануне, 5 мая, смогли предотвратить покушение террористов Украины террористов на заместителя Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» в воскресенье, 6 мая.
На донецком фронте утром в выходные отмечают затишье. Российские войска предприняли безуспешную попытку атаковать в направлении Первомайского. Подвергались ракетным ударам позиции ВСУ в Новомихайловке, Победе, городе Красногоровка, Карловке, Нетайлове, Авдеевке, Нью-Йорке и Железном. Украинская сторона в ответ обстреливала Донецк, Ясиноватую и Горловку.
Отмечается, что в Бахмуте штурмовики ЧВК «Вагнер» вели бои в южной, западной и северной части города ЧВК «Вагнер». Позиции сторон остались без продвижения, сообщают журналисты.
«На луганском направлении Вооружённые Силы РФ попыток наступательных действий не предпринимали. Артиллерия била по позициям ВСУ в Белогоровке, Торском, Невском, Макеевке, Грековке, Андреевке, Стельмаховке, Берестовом, Песчаном, Крахмальном, Котляровке, Кисловке, Лимане Первом, Западном, Двуречной, Новомлынске, Фиголевке, Красном Первом, Каменке и Колодезном», – говорится в сообщении Telegram-канала WarGonzo.
Это подверждают данные СЦКК. Уточняется, что «по территории Луганской Народной Республики обстрелов не зафиксировано». Об этом информирует Telegram-канал Марочко Live утром 6 мая.
Также уточняется, что за прошедшие сутки на территории Луганской Народной Республики не зарегистрировано происшествий, в том числе бытовых - в системе ЖКХ.
Эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что контрнаступление украинской армии началось и сейчас выражается в небольших ударах по российской гражданской инфраструктуре.
«Это такая тактика, не сразу резко бросать все силы в бой, а действовать методом таких небольших ударов. Почему эти объекты подвергаются ударам? Если ударить по зданию, то возникнет пожар, который быстро потушат. А НПЗ – красивая картинка, много огня, долго горит. Украинские удары несут пока больше пиар-эффекта для западных СМИ», - сказал Калмыков.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ могут пойти в контрнаступление в течение недели, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru