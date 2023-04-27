«Пожар, марионетки и слезы генералов»: Разговор Зеленского и Си Цзиньпина досрочно закончит СВО
Политологи считают, что телефонная беседа двух лидеров говорит о том, что мирный план по Украине может быть реализован, но пока в это слабо верят в Москве, Киеве и Вашингтоне.
26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе украинской стороны.
После часового общения Владимир Зеленский поспешил заявить, что телефонный разговор был длинным и содержательным, также украинский лидер сообщил о решении назначить посла Украины в Китае.
«Провел длинный и содержательный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Верю, что он, как и назначение посла Украины в Китае, даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений», - написал Зеленский в Twitter.
Со своей стороны, Си Цзиньпин заявил, что Пекин всегда готов сотрудничать с Украиной и строить взаимовыгодное сотрудничество.
«Желание Китая развивать отношения с Украиной последовательно и ясно. Вне зависимости от того, как будет меняться международная обстановка…», - подчеркнул он.
Обмен любезностями двух лидеров мало интересовал мировое сообщество, которое, конечно, ожидало заявлений по украинскому вопросу. По этой теме риторика Китая осталось неизменной.
Так, председатель КНР напомнил, что Пекин считает переговоры с Москвой единственным вариантом разрешения конфликта на Украине.
«Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН и ответственной державой, мы не будем наблюдать за пожаром с берега или подливать масло в огонь, не говоря уже о том, чтобы воспользоваться возможностью, чтобы получить прибыль», - метафорично обозначил свою позицию Си Цзиньпин.
Он снова заявил о готовности Китая способствовать переговорам, выступать посредником и пообещал продолжать предоставлять Украине гуманитарную помощь.
Российская сторона на фоне переговоров Пекина и Киева заявила, что поддерживает подходы Китая к урегулированию конфликта на Украине.
«Видим широкое созвучие наших принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР 24 февраля соответствующего позиционного документа», - говорится в сообщении МИД РФ.
Официальный представитель МИД Мария Захарова не могла не напомнить, что все упирается не в мирные планы, а в риторику киевского режима.
«Любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона», - заключила она.
В США разговор Зеленского и Си Цзиньпина оценили также скромно. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби отметил, что Белый дом приветствует такой диалог, но не спешит делать выводы о том, приведет ли это к чему-то позитивному.
«Это хорошо. Но приведет ли он к какому-то значимому движению к миру, плану или предложению, я не думаю, что мы сейчас это знаем», - сказал он.
При этом пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров позже сообщил, что мирные планы Украины и Китая нашли точки соприкосновения.
«Это касается неиспользования ядерного оружия, а также то, что нельзя государственные ядерные объекты брать в заложники. С них можно начинать и развивать диалог», - сказал он в эфире местного телеканала.
Он отметил, что это был первый диалог стран такого уровня после длительного перерыва, делать выводы рано, при этом Киев настроен «позитивно».
Позже Владимир Зеленский снова заявил, что «мир не будет достигнут за счет территориальных компромиссов». Так он отмахнулся от некоторых пунктов мирного плана Пекина.
Политологи же отмечают, что разговор все-таки был сигналом о том, что мирный план может состояться. Так, журналист, писатель Игорь Мальцев отметил, что мирный план Китая по Украине начинает обретать реальные черты.
«Сначала товарищ Си посетил Россию, потом к нему сбежались все европейские акторы, начиная с безумной Бербок и заканчивая Макроном, который почувствовал ветер перемен. И после того, как Си выслушал все мнения и позиции, он принял решение о разговоре с Киевом», - сказал он в эфире радио Sputnik.
Со своей стороны, политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале написал, что разговор двух лидеров говорит о том, что «СВО может закончиться раньше, чем все ожидают».
«Звонок Председателя Си Зеленскому - это не подготовка, а фиксация. ... Где-то всплакнули генералы», - заключил он.
При этом 17 апреля спустя месяц после государственного визита в Москву китайского лидера Си Цзиньпина в Кремль прибыл министр обороны КНР Ли Шанфу на встречу с Владимиром Путиным.
Политологи признали, что этот визит в нынешних условиях можно считать не менее значимым событием, чем приезд китайского лидера, а на Западе испугались договоренностей между Москвой и Пекином по военному сотрудничеству на фоне украинского конфликта.
6 апреля, в Доме народных собраний в столице Китайской Народной Республики состоялись переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином.
Тогда СМИ сообщали, что Макрону не удалось переубедить Си Цзиньпина в отношении конфликта России с Украиной. Издание Politico пишет, что целых полтора часа уговоров ни к чему не привели.
20 марта Си Цзиньпин по приглашению Владимира Путина прибыл в Москву. Только неформальные переговоры российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина длились 4,5 часа. Главы государств, как и ожидалось, обсудили двустороннее сотрудничество, ситуацию на Украине, а также предложенный Пекином план по урегулированию конфликта.
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