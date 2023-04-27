«Пожар, марионетки и слезы генералов»: Разговор Зеленского и Си Цзиньпина досрочно закончит СВО

«Любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона», - заключила она.

В США разговор Зеленского и Си Цзиньпина оценили также скромно. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби отметил, что Белый дом приветствует такой диалог, но не спешит делать выводы о том, приведет ли это к чему-то позитивному.

«Это хорошо. Но приведет ли он к какому-то значимому движению к миру, плану или предложению, я не думаю, что мы сейчас это знаем», - сказал он.

При этом пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров позже сообщил, что мирные планы Украины и Китая нашли точки соприкосновения.

«Это касается неиспользования ядерного оружия, а также то, что нельзя государственные ядерные объекты брать в заложники. С них можно начинать и развивать диалог», - сказал он в эфире местного телеканала.

Он отметил, что это был первый диалог стран такого уровня после длительного перерыва, делать выводы рано, при этом Киев настроен «позитивно».

Позже Владимир Зеленский снова заявил, что «мир не будет достигнут за счет территориальных компромиссов». Так он отмахнулся от некоторых пунктов мирного плана Пекина.

Политологи же отмечают, что разговор все-таки был сигналом о том, что мирный план может состояться. Так, журналист, писатель Игорь Мальцев отметил, что мирный план Китая по Украине начинает обретать реальные черты.

«Сначала товарищ Си посетил Россию, потом к нему сбежались все европейские акторы, начиная с безумной Бербок и заканчивая Макроном, который почувствовал ветер перемен. И после того, как Си выслушал все мнения и позиции, он принял решение о разговоре с Киевом», - сказал он в эфире радио Sputnik.

Со своей стороны, политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале написал, что разговор двух лидеров говорит о том, что «СВО может закончиться раньше, чем все ожидают».

«Звонок Председателя Си Зеленскому - это не подготовка, а фиксация. ... Где-то всплакнули генералы», - заключил он.

При этом 17 апреля спустя месяц после государственного визита в Москву китайского лидера Си Цзиньпина в Кремль прибыл министр обороны КНР Ли Шанфу на встречу с Владимиром Путиным.

Политологи признали, что этот визит в нынешних условиях можно считать не менее значимым событием, чем приезд китайского лидера, а на Западе испугались договоренностей между Москвой и Пекином по военному сотрудничеству на фоне украинского конфликта.