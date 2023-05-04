«Не резко»: Подполковник запаса объяснил тактику наступления ВСУ

Ранее беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов, пожар потушили рабочие. Аналогичный случай произошел на Ильском НПЗ в Краснодарском крае. Обошлось без пострадавших, пожар потушен. Калмыков заявил, что ВСУ для контрнаступления выбрали тактику небольших ударов.

«Этими атаками, атакой на Кремль активная фаза наступления ВСУ, на мой взгляд, началась. Это такая тактика, не сразу резко бросать все силы в бой, а действовать методом таких небольших ударов. Почему эти объекты подвергаются ударам? Если ударить по зданию, то возникнет пожар, который быстро потушат. А НПЗ – красивая картинка, много огня, долго горит. Украинские удары несут пока больше пиар-эффекта для западных СМИ», - сказал Калмыков.

Собеседник НСН отметил, что ВСУ сложнее наносить удары по военным объектам из-за их защищенности.

«Они ударяют по гражданским объектам. Армия снабжается из других источников. У них своя инфраструктура ГСМ, бензовозы, склады. Военные объекты прикрыты системой ПВО, в отличие от гражданских», - уточнил Калмыков.