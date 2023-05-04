«Не резко»: Подполковник запаса объяснил тактику наступления ВСУ
Методом небольших ударов по гражданским объектам ВСУ начали контрнаступление, сказал НСН Павел Калмыков.
Эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в беседе с НСН заявил, что контрнаступление украинской армии началось и сейчас выражается в небольших ударах по российской гражданской инфраструктуре.
Ранее беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов, пожар потушили рабочие. Аналогичный случай произошел на Ильском НПЗ в Краснодарском крае. Обошлось без пострадавших, пожар потушен. Калмыков заявил, что ВСУ для контрнаступления выбрали тактику небольших ударов.
«Этими атаками, атакой на Кремль активная фаза наступления ВСУ, на мой взгляд, началась. Это такая тактика, не сразу резко бросать все силы в бой, а действовать методом таких небольших ударов. Почему эти объекты подвергаются ударам? Если ударить по зданию, то возникнет пожар, который быстро потушат. А НПЗ – красивая картинка, много огня, долго горит. Украинские удары несут пока больше пиар-эффекта для западных СМИ», - сказал Калмыков.
Собеседник НСН отметил, что ВСУ сложнее наносить удары по военным объектам из-за их защищенности.
«Они ударяют по гражданским объектам. Армия снабжается из других источников. У них своя инфраструктура ГСМ, бензовозы, склады. Военные объекты прикрыты системой ПВО, в отличие от гражданских», - уточнил Калмыков.
Военный аналитик также отметил, что в России большое количество гражданских объектов и защитить их все системами ПВО невозможно.
«ПВО прикрывают наиболее важные объекты – правительственные учреждения, стратегические электростанции. Систем ПВО не хватит на все объекты – мосты, НПЗ», - резюмировал Калмыков.
Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов и член-корреспондент Академии военных наук Владимир Козин в беседе с НСН заявили, что России следует применить в ходе спецоперации на Украине тяжелые авиационные бомбы.
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