Военная хитрость. Эксперты спорят о вооружениях Запада для ВСУ

«Stinger, по сути, закончились, и Россия теперь это знает», — цитирует RT военного эксперта Аллана Орра.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг намекнул, что запасы оружия и боеприпасов опустели не только в Германии, но и во многих других странах альянса.

Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков заявил в интервью НСН подтвердил данные о том, что у НАТО заканчиваются вооружения для Украины.

«Конфликт на Украине очень интенсивный в плане расхода боеприпасов. Он выше, чем все известные войны, за исключением Второй мировой, с обеих сторон расходуется очень много боеприпасов. По косвенным признакам можно судить, что у НАТО действительно есть проблемы. После крушения Советского Союза, оборонная промышленность в Европе и США была очень сильно сокращена, поскольку враг исчез. При этом у них очень много баз и складов хранения. Вооружение у них есть во многих точках мира, поэтому они то из Ирака возьмут, то из Кувейта или из Южной Кореи. Но запасы нужно восполнять, а мощностей видимо не хватает», - сказал Калмыков.