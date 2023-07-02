Военная хитрость. Эксперты спорят о вооружениях Запада для ВСУ
Российские военные эксперты по-разному оценивают информацию об опустошении запасов оружия и военной техники для Украины, считая ее хитростью.
У стран Запада практически не осталось ПЗРК Stinger для Вооруженных сил Украины, и Москва об этом знает, пишет газета Newsweek.
«Stinger, по сути, закончились, и Россия теперь это знает», — цитирует RT военного эксперта Аллана Орра.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг намекнул, что запасы оружия и боеприпасов опустели не только в Германии, но и во многих других странах альянса.
Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков заявил в интервью НСН подтвердил данные о том, что у НАТО заканчиваются вооружения для Украины.
«Конфликт на Украине очень интенсивный в плане расхода боеприпасов. Он выше, чем все известные войны, за исключением Второй мировой, с обеих сторон расходуется очень много боеприпасов. По косвенным признакам можно судить, что у НАТО действительно есть проблемы. После крушения Советского Союза, оборонная промышленность в Европе и США была очень сильно сокращена, поскольку враг исчез. При этом у них очень много баз и складов хранения. Вооружение у них есть во многих точках мира, поэтому они то из Ирака возьмут, то из Кувейта или из Южной Кореи. Но запасы нужно восполнять, а мощностей видимо не хватает», - сказал Калмыков.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали экономить западную технику по просьбе «партнеров», а также для атак на других направлениях, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, фото уничтоженных Leopard, Bradley и AMX ударили по репутации ФРГ, США и Франции, передает NEWS.ru.
Он отметил, что использовать технику ВСУ попытаются на Южно-Донецком направлении, где хотят прорвать оборону Мелитополя. На данном этапе ВСУ пытаются атаковать на Запорожском фронте.
Экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в беседе с НСН заметил, что представители Североатлантического альянса пытаются лишь «успокоить» Кремль своими заявлениями об истощении запасов оружия.
«Никогда не следует верить заявлениям противника, которые делаются чаще всего, чтобы обмануть. Я поэтому никогда не доверяю публичным заявлениям государственных и военных деятелей НАТО. Предполагаю, что такие заявления делают в расчете на успокоение Кремля, чтобы в Кремле верили в то, что в НАТО ослабели. Также это делается для того, чтобы пролоббировать выпуск вооружения и новые поставки Украине», - отметил Стрелков.
Украине недостаточно помощи, которую страна получает от партнеров, при наличии артиллерии у Киева процессы на поле боя шли бы быстрее. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью газете Mundo.
«Когда я критикую наших партнеров, это происходит потому, что некоторые процессы замедляются. Если бы у нас была артиллерия, которую мы запросили ... то на поле боя процессы шли бы гораздо быстрее», — считает президент Украины.
По мнению военного эксперта Бориса Рожина, Вооруженные силы Украины свалились в локальные бои и не достигли замыслов своего контрнаступления. В этих обстоятельствах главные задачи российских войск «перемалывать» ВСУ и «пестепенно перемалывать технику противника». Об этом он заявил в беседе с НСН.
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