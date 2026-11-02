Фелингер назвал победу Йотовой на выборах в Болгарии триумфом Путина
Председатель австрийской организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер назвал победу Илияны Йотовой на президентских выборах в Болгарии триумфом Владимира Путина. Об этом сообщает RT.
По словам представителя иностранной организации, российский лидер якобы «захватил Болгарию».
Илияна Йотова выиграла президентские выборы в балканской республике 2 ноября. Она получила 57,57% голосов. Ее ближайшие преследователь и главный конкурент Андрей Гюров — 39,48%. Ранее он исполнял обязанности премьер-министра.
На днях в Софии призвали страны Европейского союза позвонить Владимиру Путину.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Уверен в Черчесове!»: Семин считает, что «Ахмат» поторопился с отставкой тренера
- Пятерых человек спасли после трех месяцев дрейфа в Тихом океане
- Эксперт Щербаченко объяснил, почему мошенники продолжают обманывать россиян
- СМИ: В супермаркетах Европы произошла кибератака на холодильники
- Силовики сообщили о ликвидации двух украинских офицеров
- Клименко предрек блокировку VPN для большинства россиян
- Фелингер назвал победу Йотовой на выборах в Болгарии триумфом Путина
- Медицинские рамки: Зачем повышать возраст молодежи до 40 лет
- Лантратова: многие жители Алешек уехали сами
- Дефицита нет: Сколько тонн мандаринов в год съедают россияне