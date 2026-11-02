Фелингер назвал победу Йотовой на выборах в Болгарии триумфом Путина

Председатель австрийской организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер назвал победу Илияны Йотовой на президентских выборах в Болгарии триумфом Владимира Путина. Об этом сообщает RT.

Илияна Йотова побеждает на выборах президента Болгарии

По словам представителя иностранной организации, российский лидер якобы «захватил Болгарию».

Илияна Йотова выиграла президентские выборы в балканской республике 2 ноября. Она получила 57,57% голосов. Ее ближайшие преследователь и главный конкурент Андрей Гюров — 39,48%. Ранее он исполнял обязанности премьер-министра.

На днях в Софии призвали страны Европейского союза позвонить Владимиру Путину.

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ФОТО: РИА Новости
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