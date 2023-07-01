Зеленский заявил, что Киеву недостаточно помощи от партнеров

Украине недостаточно помощи, которую страна получает от партнеров, при наличии артиллерии у Киева процессы на поле боя шли бы быстрее. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью газете Mundo.

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«Когда я критикую наших партнеров, это происходит потому, что некоторые процессы замедляются. Если бы у нас была артиллерия, которую мы запросили ... то на поле боя процессы шли бы гораздо быстрее», — считает президент Украины.

Кроме того, Зеленский отметил, что Киев и его «мощная армия» могли бы помочь НАТО в вопросах обороны стран с небольшими вооруженными силами.

Ранее украинский президент заявил, что некоторые лидеры латиноамериканских стран выступили против его участия в саммите Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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