Конгрессвумен Грин предложила запретить финансирование Украины до завершения конфликта

«Ради достижения мира я также внесла поправку о запрете любого и всего финансирования Украины до тех пор, пока дипломатическое решение ... не будет достигнуто», — подчеркнула Грин.

Также конгрессвумен внесла в закон США о финансировании национальной обороны поправку, которая должна запретить поставки Украине истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия. Грин подчеркнула, что Вашингтону следует «продвигать мир», а не финансировать конфликт.

Во вторник Соединенные Штаты объявили об очередном пакете военной помощи Киеву, в него вошли вооружения общей стоимостью $500 млн, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

