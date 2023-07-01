Конгрессвумен Грин предложила запретить финансирование Украины до завершения конфликта
Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин предложила запретить любое финансирование Украины до решения конфликта дипломатическим путем. Об этом политик написала в Twitter.
«Ради достижения мира я также внесла поправку о запрете любого и всего финансирования Украины до тех пор, пока дипломатическое решение ... не будет достигнуто», — подчеркнула Грин.
Также конгрессвумен внесла в закон США о финансировании национальной обороны поправку, которая должна запретить поставки Украине истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия. Грин подчеркнула, что Вашингтону следует «продвигать мир», а не финансировать конфликт.
Во вторник Соединенные Штаты объявили об очередном пакете военной помощи Киеву, в него вошли вооружения общей стоимостью $500 млн, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru