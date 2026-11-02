«Сервисы VPN технологически находить вполне возможно, при желании можно сделать так, что у нас их вообще практически не останется, но пока идет постепенное давление. Пока будут зарубежные каналы, «забанить» все сервисы очень сложно, учитывая, что мы не так изолированы, проектами с другими странами обмениваемся, поэтому какая-то доля всегда останется. У Роскомнадзора есть какая-то реалистичная оценка, сколько можно такого трафика оставить. Стоимость его блокировки и так достаточно высока, на три года примерно 60 миллиардов рублей заложено. Я думаю, что для большинства граждан сервисы VPN в итоге окажутся недоступны. Простые люди раньше не могли это все настроить, останутся только профессиональные пользователи, или очень грамотные в этой сфере», - рассказал он.

Ранее основатель компании «Интернет-Розыск» (входит в ГК КИБЕРСИСТЕМА), глава совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ Игорь Бедеров заявил, что новый пакет мер по борьбе с мошенничеством в России не нацелен на закрытие доступа к VPN, речь идет о разделении корпоративных и потребительских сервисов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

