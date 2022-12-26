«Видимость единства»: Западные альянсы могут распасться из-за противоречий
Российские чиновники заявляют, что интересы западных стран больше не совпадают и между ними начались серьезные «трения», тем временем Владимир Зеленский намекнул на мрачную судьбу Киева.
Альянсы стран Запада в будущем перестанут существовать, в мире появятся несколько макрорегионов, у каждого из которых будет своя логика развития, при этом в целом они будут настроены на партнерство и диалог. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты».
По его мнению, система международных отношений в будущем станет многополярной и будет основываться на принципах «благожелательного невмешательства». Говоря о многочисленных «зонтичных» структурах США и НАТО, которые, по замыслу их авторов, должны сплотиться вокруг «правильных» устоев, Медведев отметил, что в стане союзников «невооруженным глазом видны противоречия».
«Трений предостаточно уже сейчас, даже перед лицом "общего врага", которым традиционно назначили Россию. В целом, интересы практически всех крупных государств Запада сегодня противоречат друг другу, как бы пылко они ни заверяли публику в обратном и ни создавали видимость единства», - написал Медведев.
По мнению зампреда Совбеза, вариантов развития событий может быть несколько. По его словам, наиболее вероятно, что в мире образуются несколько макрорегионов – каждый со своими внутренними правилами, которые не настроены на противостояние. При этом, полагает Медведев, некоторые из европейских государств по мере сил и возможностей попытаются сохранить самостоятельность.
«Отдельная тема - как станут выкручиваться из собственноручно расставленных капканов такие страны, как, например, Польша - образец бессильной злобы и редкостной оголтелой русофобии, зависимости и управляемости. Даже в этой стране уже признают, что ставка на бесконечную конфронтацию с Россией завела Варшаву в тупик», - заметил он.
Также Медведев считает, что «в глупейшую позицию» поставили себя и страны Балтии. Он выразил уверенность, что в ближайшем будущем социальные взрывы в этих государствах приведут к неизбежной смене власти. При этом зампред Совбеза подчеркнул, что новый мир будет готов сотрудничать с Западом, но исключительно на «принципах равноправия и взаимного уважения».
«Потребуются сила и политическая воля, чтобы не сломаться в этом противостоянии. А идти оно будет еще очень долго. Но в любом случае суверенные государства уже не приемлют попытки навязать им принципы мирового порядка, скроенного по американским лекалам», - резюмировал Медведев.
Так, российские власти неоднократно заявляли, что Вашингтон и Лондон, используя ситуацию на Украине, стремятся ослабить Европу и ее промышленный сектор, уменьшить экономическое влияние Германии и военную мощь Франции. Министр финансов России Антон Силуанов 25 декабря в беседе с телеканалом Asharq News заявил, что антироссийские санкции наносят ущерб экономике стран Европы, однако США от них только выигрывают.
При этом США обещают и дальше поддерживать Киев вооружениями и средствами столько, сколько потребуется. Однако президент Украины Владимир Зеленский в рождественском обращении 25 декабря намекнул на мрачную судьбу Киева. Как отмечает обозреватель американского журнала Newsweek Скотт Макдональд, от рождественского поздравления Зеленского веяло отчаянием и пессимизмом.
«Он начал свою речь в ночь, обычно наполненную хорошими новостями и радостью, с «горького привкуса» и некоторого отчаяния», — считает автор материала.
Макдональд обратил внимание, что украинский лидер сказал о холодной еде на столах украинцев в Рождество, а также описал потерю любви, надежды и даже самого себя.
Читатели немецкого издания Die Welt также раскритиковали видеопоздравление украинского президента с Рождеством. Зеленский заявил, что «мы не ждем чуда, поскольку творим его сами». Однако немцы предположили, что политик вряд ли верит своим словам, так как без помощи Запада Украина ничего не может сделать.
Затянувшимся конфликтом России и Украины крайне обеспокоена Турция. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган 25 декабря заявил, что на фоне конфликта на Украине западные страны «активизировали провокационные» действия, отказавшись при этом от роли посредника между сторонами. Он указал, что эту роль на себя взяла Турция.
Эрдоган также напомнил, что Анкара стремилась, чтобы в рамках сделки по вывозу украинского зерна больше продовольствия получили беднейшие страны, при этом 44% вывезенного груза ушло в Европу, в Турцию направилось 16%, а африканские страны получили только 14%. Кроме того, Эрдоган назвал более напряженным вопросом тему экспорта удобрений, выразив надежду, что Россия и Турция «предпримут меры» в этом направлении.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Россия готова к конструктивному диалогу с Киевом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В свою очередь в МИДе указывают на готовность к переговорам без предварительных условий. Однако президент Владимир Путин отмечал, что в Киеве не желают разговаривать. В конце декабря он заявил, что Москва стремилась прежде и будет продолжать стремиться «закончить эту войну» как можно скорее.
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