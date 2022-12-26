«Видимость единства»: Западные альянсы могут распасться из-за противоречий

По его мнению, система международных отношений в будущем станет многополярной и будет основываться на принципах «благожелательного невмешательства». Говоря о многочисленных «зонтичных» структурах США и НАТО, которые, по замыслу их авторов, должны сплотиться вокруг «правильных» устоев, Медведев отметил, что в стане союзников «невооруженным глазом видны противоречия».

«Трений предостаточно уже сейчас, даже перед лицом "общего врага", которым традиционно назначили Россию. В целом, интересы практически всех крупных государств Запада сегодня противоречат друг другу, как бы пылко они ни заверяли публику в обратном и ни создавали видимость единства», - написал Медведев.

По мнению зампреда Совбеза, вариантов развития событий может быть несколько. По его словам, наиболее вероятно, что в мире образуются несколько макрорегионов – каждый со своими внутренними правилами, которые не настроены на противостояние. При этом, полагает Медведев, некоторые из европейских государств по мере сил и возможностей попытаются сохранить самостоятельность.