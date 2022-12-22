Зеленский объявил о новом этапе в отношениях Киева и Вашингтона

Как считает украинский лидер, на фоне вызовов, связанных с боевыми действиями в стране, Украина и США стали настоящими союзниками и партнерами. «Я вернусь на Украину с хорошими новостями о новом пакете военной поддержки», — заявил Зеленский.

По его словам, с 2019 года украинское правительство регулярно посылало президенту России Владимиру Путину сигналы о недопустимости начала боевых действий на территории Украины.

«Сейчас он должен быть заинтересован в попытках сохранить что-либо от культуры и истории его страны», — отметил глава государства. По мнению президента, потенциальный мирный договор с Москвой не должен содержать компромиссных положений, не предполагающих выплату российской стороной компенсаций.

Он также выразил надежду, что Конгресс США одобрит выделение Киеву нового пакета финансовой помощи в размере $45 млрд.

Зеленский заявил, что его визит в Соединенные Штаты стал возможен благодаря восстановлению контроля над ситуацией на Украине с использованием военной помощи Запада. В ходе своей первой зарубежной поездки с начала российской военной операции глава государства встретился в Белом доме с президентом США Джо Байденом.

