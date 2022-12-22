По мнению автора, Запад безжалостно принес Украину в жертву ради «России без Владимира Путина». Тутар напомнил, что Вашингтон и его союзники постоянно говорят о том, что хотят избежать прямой конфронтации с Россией.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что заявление координатора стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джона Кирби о праве Киева проводить военные операции на территории Крыма подтверждают участие США в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

