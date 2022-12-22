СМИ: Запад принес Украину в жертву из страха противостояния с Россией

США испугались вступить в прямой конфликт с Россией и решили принести Украину в жертву ради собственных целей в отношении Москвы. Такое мнение выразил обозреватель Берджан Тутар в статье для турецкой газеты Sabah.

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По мнению автора, Запад безжалостно принес Украину в жертву ради «России без Владимира Путина». Тутар напомнил, что Вашингтон и его союзники постоянно говорят о том, что хотят избежать прямой конфронтации с Россией.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что заявление координатора стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джона Кирби о праве Киева проводить военные операции на территории Крыма подтверждают участие США в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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