СМИ: Запад принес Украину в жертву из страха противостояния с Россией
США испугались вступить в прямой конфликт с Россией и решили принести Украину в жертву ради собственных целей в отношении Москвы. Такое мнение выразил обозреватель Берджан Тутар в статье для турецкой газеты Sabah.
По мнению автора, Запад безжалостно принес Украину в жертву ради «России без Владимира Путина». Тутар напомнил, что Вашингтон и его союзники постоянно говорят о том, что хотят избежать прямой конфронтации с Россией.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что заявление координатора стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джона Кирби о праве Киева проводить военные операции на территории Крыма подтверждают участие США в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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