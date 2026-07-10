300 тысяч за невнимательность: Почему ошибки в загранпаспортах приводят к судам
Из-за распространенности ошибок в документах, необходимо тщательно сверять все данные, заявил НСН Олег Пантелеев.
При получении паспорта важно внимательно сверять все данные, хотя проверить машиночитаемую строку сложно, сказал НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Ошибки в документах встречаются нередко, но вопрос часто решается внесением правок на месте, а в критических случаях, когда в поездке отказано по вине поставщика услуг, ущерб можно взыскать через суд или досудебную претензию.
Ошибка в загранпаспорте испортила россиянке отпуск. Она прилетела на отдых в Таиланд, и уже при прохождении пограничного контроля обнаружилась техническая ошибка в машиночитаемой строке. Документ аннулировали, и после долгих попыток решить вопрос с посольством, миграционным отделом и туристической фирмой, туристка улетела домой за свой счет. Вернувшись, женщина выиграла дело о взыскании ущерба с МВД. По данным пресс-службы суда, ведомство выплатит истице около 235 тысяч рублей убытков, 50 тысяч за моральный ущерб и еще более 14 тысяч на юристов и пошлины.
Пантелеев отметил, что некорректные данные в машиночитаемой строке отследить может быть сложно, но посоветовал не забывать об информации такого рода в документах.
«Главное — это проявлять внимание при проверке сведений, которые передаются при оформлении документов, когда клиенту предлагают сверить данные, которые есть в макете загранпаспорта. Эти процедуры являются обязательными. Сам по себе бланк загранпаспорта отправляется на оформление и печать только с подтверждением со стороны гражданина. Когда речь идет о машиночитаемой информации, безусловно, требуется определенная натренированность и подготовка. Для подавляющего большинства потребителей, вероятно, это неразрешимая задача. Тем не менее, мы должны помнить, что на бланке загранпаспорта такая запись делается. Некоторые позиции проверить вполне возможно, даже не имея каких-то специализированных знаний», — сообщил эксперт.
Собеседник НСН отметил, что чаще встречаются ошибки при обработке данных, в некоторых случаях ситуацию можно уладить на месте, и это не повлияет на перемещение.
«Существует риск возникновения ошибки, например, при обработке данных туроператором. Тогда ответственность за эту ошибку будет нести тот, кто ее допустил. В зависимости от того, что это за ошибка, может быть допущено внесение изменений в авиабилет без штрафов, то есть внесут соответствующие записи в PNR (Passenger Name Record — запись регистрации пассажира), пассажира примут к перевозке, и он продолжат путешествие. Если есть какие-то критические ошибки и пассажиру будет отказано в перевозке, но вина при заполнении данных на том или ином поставщике услуг, действительно есть высокая степень вероятности, что вред, причиненный потребителю в результате такой ошибки, будет возмещен либо в формате досудебной претензии, либо по решению суда», — объяснил Пантелеев.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов объяснил НСН, что многие люди не проверяют свои загранпаспорта при получении, из-за чего у них срывается отдых.
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