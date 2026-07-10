Ошибка в загранпаспорте испортила россиянке отпуск. Она прилетела на отдых в Таиланд, и уже при прохождении пограничного контроля обнаружилась техническая ошибка в машиночитаемой строке. Документ аннулировали, и после долгих попыток решить вопрос с посольством, миграционным отделом и туристической фирмой, туристка улетела домой за свой счет. Вернувшись, женщина выиграла дело о взыскании ущерба с МВД. По данным пресс-службы суда, ведомство выплатит истице около 235 тысяч рублей убытков, 50 тысяч за моральный ущерб и еще более 14 тысяч на юристов и пошлины.

Пантелеев отметил, что некорректные данные в машиночитаемой строке отследить может быть сложно, но посоветовал не забывать об информации такого рода в документах.

«Главное — это проявлять внимание при проверке сведений, которые передаются при оформлении документов, когда клиенту предлагают сверить данные, которые есть в макете загранпаспорта. Эти процедуры являются обязательными. Сам по себе бланк загранпаспорта отправляется на оформление и печать только с подтверждением со стороны гражданина. Когда речь идет о машиночитаемой информации, безусловно, требуется определенная натренированность и подготовка. Для подавляющего большинства потребителей, вероятно, это неразрешимая задача. Тем не менее, мы должны помнить, что на бланке загранпаспорта такая запись делается. Некоторые позиции проверить вполне возможно, даже не имея каких-то специализированных знаний», — сообщил эксперт.