В Кировской области вводят продажу бензина по номерам автомобилей
Власти Кировской области вводят с 11 июля отпуск бензина по четным и нечетным числам в зависимости от первой цифры государственного номера автомобиля. Об этом губернатор региона Александр Соколов сообщил в мессенджере «Макс», передает ТАСС.
По четным числам месяца топливо будут продавать автомобилям с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6, 8, а по нечетным — на 1, 3, 5, 7, 9. Такое решение принял штаб по обеспечению топливом по просьбам автолюбителей для упорядочивания работы заправочных станций.
Для обеспечения порядка и безопасности сотрудников АЗС на объектах будут дежурить экипажи патрульно-постовой службы, дорожно-патрульной службы и сотрудники Росгвардии. Также вводится регулирование потоков силами работников заправочных станций.
Между тем в России зафиксировали спрос на перевод автомобилей на газ на фоне перебоев с бензином, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Кировской области вводят продажу бензина по номерам автомобилей
- Патрушев заявил, что Путин предотвратил распад России
- Минпромторг получил одобрение Путина на производство восьми Ил-114-300
- 300 тысяч за невнимательность: Почему ошибки в загранпаспортах приводят к судам
- Россиянам рассказали, как усилить резюме с помощью ИИ
- Легендарный немецкий диджей Пол ван Дайк решил устроить себе отпуск в РФ
- Легко уладить с помощью ИИ: В решении Netflix запустить телеканал не увидели ноу-хау
- Пожароопасные провода: Россиянам объяснили, как выбрать качественный кабель
- Международная федерация лыжного спорта отказалась снимать ограничения с россиян
- Трамп заявил, что США согласились продолжить переговоры с Ираном