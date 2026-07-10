В Кировской области вводят продажу бензина по номерам автомобилей

Власти Кировской области вводят с 11 июля отпуск бензина по четным и нечетным числам в зависимости от первой цифры государственного номера автомобиля. Об этом губернатор региона Александр Соколов сообщил в мессенджере «Макс», передает ТАСС.

По четным числам месяца топливо будут продавать автомобилям с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6, 8, а по нечетным — на 1, 3, 5, 7, 9. Такое решение принял штаб по обеспечению топливом по просьбам автолюбителей для упорядочивания работы заправочных станций.