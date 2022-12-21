Белый дом: Байден и Зеленский обсудят «справедливый мир» на Украине
Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским его представление о «справедливом мире», которым должен завершиться конфликт на Украине. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.
По его словам, Байден считает, что приближающаяся зима и новая фаза конфликта – это хорошая возможность для обоих лидеров «встретиться лицом к лицу» и обсудить, как можно попытаться выйти на то, что президент Зеленский назвал «справедливым миром». При этом Кирби утверждает, что президент России Владимир Путин на данный момент не заинтересован в дипломатии.
Ранее Politico со ссылкой на источник сообщило, что делегация из Украины на встрече с Джо Байденом намерена просить о поставках ракет ATACMS и БПЛА Grey Eagle и Reaper, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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