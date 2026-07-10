Росстат: Цены на куриные яйца в июне снизились почти на 10 процентов

Цены на куриные яйца в июне снизились на 9,6 процента, а сливочное масло подешевело на 1,4 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает РИА Новости.

Среди плодоовощной продукции заметнее всего упали в цене сладкий перец на 3,5 процента, бананы на 3,1 процента и чеснок на 2,8 процента. Помидоры и свежие грибы стали дешевле на 1,6 процента.