Росстат: Цены на куриные яйца в июне снизились почти на 10 процентов

Цены на куриные яйца в июне снизились на 9,6 процента, а сливочное масло подешевело на 1,4 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает РИА Новости.

Среди плодоовощной продукции заметнее всего упали в цене сладкий перец на 3,5 процента, бананы на 3,1 процента и чеснок на 2,8 процента. Помидоры и свежие грибы стали дешевле на 1,6 процента.

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В сегменте мясной продукции снизились цены на сырокопченые колбасы на 0,5 процента. Из морепродуктов охлажденная рыба и мороженая разделанная лососевых пород подешевели на 0,6 процента. Также стали дешевле овсяная и перловая крупы на 0,6 процента и рис на 0,4 процента.

При этом, ультрапастеризованное молоко упало в цене на 1,2 процента, детский творожок на 1,1 процента, оливковое масло на 1 процент, рассказали в статистическом ведомстве.

Ранее эксперты на основе данных Росстата и других ведомств оценили масштабы теневого рынка мясных изделий в стране, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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