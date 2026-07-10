Росстат: Цены на куриные яйца в июне снизились почти на 10 процентов
Цены на куриные яйца в июне снизились на 9,6 процента, а сливочное масло подешевело на 1,4 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает РИА Новости.
Среди плодоовощной продукции заметнее всего упали в цене сладкий перец на 3,5 процента, бананы на 3,1 процента и чеснок на 2,8 процента. Помидоры и свежие грибы стали дешевле на 1,6 процента.
В сегменте мясной продукции снизились цены на сырокопченые колбасы на 0,5 процента. Из морепродуктов охлажденная рыба и мороженая разделанная лососевых пород подешевели на 0,6 процента. Также стали дешевле овсяная и перловая крупы на 0,6 процента и рис на 0,4 процента.
При этом, ультрапастеризованное молоко упало в цене на 1,2 процента, детский творожок на 1,1 процента, оливковое масло на 1 процент, рассказали в статистическом ведомстве.
Ранее эксперты на основе данных Росстата и других ведомств оценили масштабы теневого рынка мясных изделий в стране, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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