Минпромторг получил одобрение Путина на производство восьми Ил-114-300

Выделенные средства будут направлены лизинговым компаниям для обеспечения льготного лизинга строительства самолетов Ил-114-300. Глава Минпромторга отметил, что российские авиаперевозчики проявляют интерес к данной модели, в том числе авиакомпания «Аврора».

Между тем главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров в беседе с НСН объяснили «капризность» Ил-114-300 к полетам в зависимости от погодных условий.

