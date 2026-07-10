Минпромторг получил одобрение Путина на производство восьми Ил-114-300

Президент Владимир Путин одобрил предложение о докапитализации производственной программы региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 из Фонда национального благосостояния. Об этом глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил журналистам в кулуарах выставки «Иннопром-2026», передает РИА Новости.

По словам министра, речь идет о финансировании производства восьми лайнеров. Алиханов уточнил, что в ходе совещания у президента и при отдельном докладе были представлены предложения по дофинансированию программы, после чего глава государства подписал соответствующее поручение.

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Выделенные средства будут направлены лизинговым компаниям для обеспечения льготного лизинга строительства самолетов Ил-114-300. Глава Минпромторга отметил, что российские авиаперевозчики проявляют интерес к данной модели, в том числе авиакомпания «Аврора».

Между тем главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров в беседе с НСН объяснили «капризность» Ил-114-300 к полетам в зависимости от погодных условий.

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ФОТО: РИА Новости
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