Патрушев заявил, что Путин предотвратил распад России

Владимир Путин в свое время предотвратил развал страны и сделал Россию мощным государством. Об этом помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил в интервью ИС «Вести», передает РИА Новости.

Патрушев напомнил, что в 1990-х годах существовала тенденция к распаду России на четыре-пять государств. По его словам, именно Путин не допустил этого развала и обеспечил стране статус четвертой экономики мира.