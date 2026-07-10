Патрушев заявил, что Путин предотвратил распад России

Владимир Путин в свое время предотвратил развал страны и сделал Россию мощным государством. Об этом помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил в интервью ИС «Вести», передает РИА Новости.

Патрушев напомнил, что в 1990-х годах существовала тенденция к распаду России на четыре-пять государств. По его словам, именно Путин не допустил этого развала и обеспечил стране статус четвертой экономики мира.

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Помощник президента добавил, что российскому лидеру приходилось и приходится руководить государством в условиях сложнейших внешних угроз, как в начале 2000-х годов, так и в настоящее время.

Также Патрушев назвал Сталина самым сильным из прошлых руководителей нашей страны. По словам помощника президента, при Сталине ВВП советского государства рос ежегодно даже в военное время.

Ранее Патрушев обвинил страны Балтии в помощи Киеву для ударов по портам России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинНиколай Патрушев

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