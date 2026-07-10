Россиянам рассказали, как усилить резюме с помощью ИИ
С помощью искусственного интеллекта соискатели могут выделить в резюме главные навыки, а также увеличить соответствие требованиям конкретного работодателя. Об этом NEWS.ru рассказала руководитель «Платформы ИИ-агентов» направления Т1 ИИ (IT-холдинг Т1) Татьяна Сеземина.
По её словам, нейросеть может подсказать, о каких проектах и достижениях следует заяавить в первую очередь, а какие оставить в тени. Кроме того, ИИ способен составить список вероятных вопросов, которые работодателя задают на собеседованиях, и предложит наиболее релевантные ответы.
Эксперт указала, что подобные инструменты весьма актуальными в условиях жёсткой конкуренции, однако полностью перекладывать задачу на нейросети не следует, так как это не является гарантией успеха.
«Преимущества получают те, кто умеет использовать их как инструмент для более качественной подготовки. Именно такой подход позволяет повысить свои шансы на желанный оффер», — резюмировала Сеземина.
Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров заявил «Радиоточке НСН», что работодатели почти никогда не обращают внимания на наличие фотографий в резюме.
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