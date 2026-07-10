﻿Netflix рассматривает возможность создания линейных телеканалов с непрерывным живым вещанием и запуска жанровых телеканалов, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Несмотря на лидерство в индустрии стриминга по подписке, акции Netflix упали более чем на 40% за последний год, а доля просмотров в апреле снизилась до минимума с мая 2025 года. Балдин заметил, что создание телеканала для стриминга – закономерный шаг.

«Netflix – платный ресурс. Наверное, существует большое количество бесплатных или недорогих источников контента, на которых можно найти тот же контент, либо аналогичный. Продакшн Netflix работает достойно и регулярно выпускает хорошие работы. Что касается квазителевидения, возникает вопрос, почему они не сделали этого раньше. Стриминговые сервисы давно сделали ленты рекомендаций, где контент подбирается под конкретного пользователя. Число самостоятельных запросов пользователей ограничено, а телевизор можно смотреть без остановки. Когда ты являешься держателем значительной библиотеке контента, с помощью ИИ легко можно сделать такие каналы, это ничего не стоит. Что-то люди будут смотреть по подписке, также будут разовые рекомендации и телеканал, на котором постоянно будет крутиться контент. Большого ноу-хау в этом я не вижу», - сказал он.

Линейные телеканалы есть у нескольких российских онлайн-кинотеатров. К примеру, сервис «Кинопоиск» представляет пользователям телеканал «Кинопоиск К1» с бесконечным потоком фильмов и сериалов, включая классику и новинки. Платформа «КИОН» предлагает телеканалы КИОНХИТ, DetectiveJam, FamilyJam и не только, передает «Радиоточка НСН».

