Как отметила собеседница НСН, ожидать снижения цен при этом не стоит.

«Сценарий «затоваривания» и обвального падения цен сейчас маловероятен. Рынок идет к росту, хотя динамика замедлилась. Снижения цен не произойдет. Себестоимость не падает. Рост стоимости строительства, земли и кредитов формирует устойчивый ценовой фундамент, который не дает ценам упасть. Структурный сдвиг- да. Рост средней цены по рынку во многом будет обеспечен уходом дешевого предложения и выходом более дорогих премиальных проектов. Флагманом будет не столько ажиотажный спрос, сколько дефицит предложения в доступном сегменте. Покупатели просто не найдут квартиры в том бюджете и классе, которые были доступны ранее», - уточнила Филитович.

Однако, по ее словам, в данный момент на рынке недвижимости наблюдается не падение, а коррекция.

«Мы наблюдаем не кризис перепроизводства и «затоваривания», а структурную трансформацию рынка. Спрос упал из-за недоступности. Когда началась пандемия, государство поддержало застройщиков и в стране началась ипотека 6%. В этот момент многие люди побежали покупать дополнительные метры не потому что нужна квартира, а потому что есть возможность купить. Цены выросли на новостройки необоснованно высоко, разрыв цен между вторичкой и новостройкой был 15-20%, а местами и 30%. Сейчас мы видим не падение, а коррекцию, выравнивание этой большой разницы между вторичкой и новостройками, сокращение этого разрыва: вторичное жилье медленно идет вверх, а новострой можно покупать дешевле ориентируясь на акции и скидки», - заявила она.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко сообщила НСН, что увеличить спрос на ипотеку не помогло даже некоторое ослабление рубля — россияне закрывают депозиты в банках, но ни во что не вкладывают деньги.

