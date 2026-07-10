Коррекция вторички: Почему новостройки эконом-класса сдают позиции
Средняя стоимость жилья будет только расти за счет снижения доступных предложений на рынке, сказала НСН Ольга Филитович.
Дефицит недвижимости в доступном сегменте в итоге приведёт к сокращению разницы в цене между вторичным жильём и новостройками, сказала в беседе с НСН эксперт Российской гильдии риэлторов Ольга Филитович.
За первое полугодие 2026 года продажи строящегося жилья в Москве снизились более чем на 30% год к году, что стало самым низким показателем со времен пандемии. Об этом пишет «РБК Недвижимость» со ссылкой на аналитиков. Вместе с тем сегмент доступных новостроек в границах старой Москвы продолжает сжиматься. Как сообщают «Известия», с начала 2026 года девелоперы не вывели на рынок ни одного нового проекта, а в уже строящихся жилых комплексах начали возводить лишь 11 новых корпусов.
«К этому привела высокая ипотечная ставка и ужесточение условий по "Семейной ипотеке" с 1 февраля 2026 года. Массовый покупатель просто не может себе позволить вытянуть такие условия. Второй момент- "растворяется" доступное предложение. В старой Москве за полугодие не стартовал ни один проект комфорт-класса. Покупатель переориентируется на вторичку. Земля, стройматериалы, кредиты, зарплаты - все дорого, маржинальность массового сегмента стремится вниз в старой Москве. Девелоперам невыгодно. Мы видим увеличение доли запусков бизнес- и элит-класса, она выросла с 22% до 82% за год. Строят то, где прибыль выше. Это про НДС и элитку, а не про доступные квартиры», - объяснила она.
Как отметила собеседница НСН, ожидать снижения цен при этом не стоит.
«Сценарий «затоваривания» и обвального падения цен сейчас маловероятен. Рынок идет к росту, хотя динамика замедлилась. Снижения цен не произойдет. Себестоимость не падает. Рост стоимости строительства, земли и кредитов формирует устойчивый ценовой фундамент, который не дает ценам упасть. Структурный сдвиг- да. Рост средней цены по рынку во многом будет обеспечен уходом дешевого предложения и выходом более дорогих премиальных проектов. Флагманом будет не столько ажиотажный спрос, сколько дефицит предложения в доступном сегменте. Покупатели просто не найдут квартиры в том бюджете и классе, которые были доступны ранее», - уточнила Филитович.
Однако, по ее словам, в данный момент на рынке недвижимости наблюдается не падение, а коррекция.
«Мы наблюдаем не кризис перепроизводства и «затоваривания», а структурную трансформацию рынка. Спрос упал из-за недоступности. Когда началась пандемия, государство поддержало застройщиков и в стране началась ипотека 6%. В этот момент многие люди побежали покупать дополнительные метры не потому что нужна квартира, а потому что есть возможность купить. Цены выросли на новостройки необоснованно высоко, разрыв цен между вторичкой и новостройкой был 15-20%, а местами и 30%. Сейчас мы видим не падение, а коррекцию, выравнивание этой большой разницы между вторичкой и новостройками, сокращение этого разрыва: вторичное жилье медленно идет вверх, а новострой можно покупать дешевле ориентируясь на акции и скидки», - заявила она.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко сообщила НСН, что увеличить спрос на ипотеку не помогло даже некоторое ослабление рубля — россияне закрывают депозиты в банках, но ни во что не вкладывают деньги.
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