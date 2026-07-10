Легендарный немецкий диджей Пол ван Дайк решил устроить себе отпуск в РФ

Организаторы напомнили, что музыкант выступит в РФ 5 и 7 января 2027 года. Затем он намерен устроить себе небольшой отпуск.

Уточняется, что в Москве ван Дайк желает побывать на Красной площади, прогуляться и сходить на каток, а в Сочи - осмотреть олимпийские объекты и покататься на горных лыжах.

«Жду с нетерпением нашей встречи! В планах — посмотреть два прекрасных города и устроить спортивный уикенд... Приеду к вам совсем скоро», — заявил диджей.

Ранее музыкальный продюсер Леонид Дзюник заявил «Радиоточке НСН», что в России любят экс-солиста Modern Talking Дитера Болена, а Росконцерт способен обеспечить ему аншлаговое выступление в РФ.

