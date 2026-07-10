Легендарный немецкий диджей Пол ван Дайк решил устроить себе отпуск в РФ

Легендарный немецкий диджей и продюсер Пол ван Дайк решил задержаться в России после выступлений в Москве и Сочи. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании Say Agency.

Пол ван Дайк выпустил первый за пять лет новый альбом

Организаторы напомнили, что музыкант выступит в РФ 5 и 7 января 2027 года. Затем он намерен устроить себе небольшой отпуск.

Уточняется, что в Москве ван Дайк желает побывать на Красной площади, прогуляться и сходить на каток, а в Сочи - осмотреть олимпийские объекты и покататься на горных лыжах.

«Жду с нетерпением нашей встречи! В планах — посмотреть два прекрасных города и устроить спортивный уикенд... Приеду к вам совсем скоро», — заявил диджей.

Ранее музыкальный продюсер Леонид Дзюник заявил «Радиоточке НСН», что в России любят экс-солиста Modern Talking Дитера Болена, а Росконцерт способен обеспечить ему аншлаговое выступление в РФ.

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ФОТО: ТАСС / Thomas Frey / dpa
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