В аэропорту Махачкалы у россиянина нашли в чемоданах 177 млн рублей

Дагестанские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза из России крупной суммы наличных российских рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

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В аэропорту Махачкалы в чемоданах 38-летнего пассажира, следовавшего рейсом в Бишкек, обнаружили пачки денег общим объемом 177 млн рублей. Мужчина пояснил, что получил средства за продажу недвижимости.

Для подтверждения своих слов гражданин предъявил сотрудникам ФТС предварительный договор купли-продажи и расходные ордеры. Однако документы не соответствовали требованиям российского законодательства, поэтому вывоз денег пресекли.

В тот же день на таможне в аэропорту Кольцово задержали нефтяника, который хотел стать табачным королем, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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