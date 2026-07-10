В аэропорту Махачкалы у россиянина нашли в чемоданах 177 млн рублей

В аэропорту Махачкалы в чемоданах 38-летнего пассажира, следовавшего рейсом в Бишкек, обнаружили пачки денег общим объемом 177 млн рублей. Мужчина пояснил, что получил средства за продажу недвижимости.

Для подтверждения своих слов гражданин предъявил сотрудникам ФТС предварительный договор купли-продажи и расходные ордеры. Однако документы не соответствовали требованиям российского законодательства, поэтому вывоз денег пресекли.

В тот же день на таможне в аэропорту Кольцово задержали нефтяника, который хотел стать табачным королем, сообщает Ura.ru.

