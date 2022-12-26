Медведев: альянсы стран Запада распадутся

Зонтичные альянсы западных стран в будущем перестанут существовать, сообщил в своей статье в «Российской газете» зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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По его словам, в мире появятся несколько макрорегионов, у каждого из которых будет своя логика развития, при этом в целом они будут настроены на партнерство и диалог, а система международных отношений станет многополярной и будет базироваться на принципах «благожелательного невмешательства».

«Трений предостаточно уже сейчас, даже перед лицом «общего врага», которым традиционно назначили Россию», — заявил политик.

«В целом, интересы практически всех крупных государств Запада сегодня противоречат друг другу, как бы пылко они ни заверяли публику в обратном и ни создавали видимость единства», — подчеркнул Медведев.

Также он заявил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить третьей мировой войны и ядерной катастрофы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости
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