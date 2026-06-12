ЕС начнет переговоры о вступлении Украины и Молдавии 15 июня

По словам главы ЕК, в ближайший понедельник на первой межправительственной конференции откроют кластер «Основы». Этот блок охватывает ключевые принципы и ценности Евросоюза, включая верховенство права и сильные демократические институты.

Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года, а Молдавия сделала это месяцем позже. Для одобрения заявок потенциальных участников требуется единогласное согласие всех 27 государств-членов объединения.

Ранее глава правительства Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не согласится на ускоренное вступление Киева в Евросоюз, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

