ЕС начнет переговоры о вступлении Украины и Молдавии 15 июня
Все страны Европейского союза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, уточнив, что официальный старт процесса намечен на 15 июня.
По словам главы ЕК, в ближайший понедельник на первой межправительственной конференции откроют кластер «Основы». Этот блок охватывает ключевые принципы и ценности Евросоюза, включая верховенство права и сильные демократические институты.
Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года, а Молдавия сделала это месяцем позже. Для одобрения заявок потенциальных участников требуется единогласное согласие всех 27 государств-членов объединения.
Ранее глава правительства Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не согласится на ускоренное вступление Киева в Евросоюз, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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