Во Владимирской области складской комплекс атакован БПЛА

Складской комплекс в Собинском муниципальном округе Владимирской области подвергся атаке БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев.

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«Есть разрушения, пожар», - написал губернатор в мессенджере «Макс».

Как отметил Авдеев, люди были эвакуированы. На месте ЧП работают специалисты оперативных служб.

Ранее украинские беспилотники ударили по складу Wildberries в Саратовской области, произошло возгорание, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиВладимирская Область

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