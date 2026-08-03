Во Владимирской области складской комплекс атакован БПЛА
3 августа 202607:58
Юлия Савченко
Складской комплекс в Собинском муниципальном округе Владимирской области подвергся атаке БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев.
«Есть разрушения, пожар», - написал губернатор в мессенджере «Макс».
Как отметил Авдеев, люди были эвакуированы. На месте ЧП работают специалисты оперативных служб.
Ранее украинские беспилотники ударили по складу Wildberries в Саратовской области, произошло возгорание, пишет 360.ru.
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