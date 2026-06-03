СМИ: Венгрия снимет вето на вступление Киева в Евросоюз

По данным издания, это может произойти уже в ближайшее время. Ожидается, что решение будет принято на межправительственной конференции в Люксембурге 15 июня. Если Венгрия откажется от вето, Украина и Молдова смогут перейти к следующему этапу евроинтеграции — открытию первого переговорного кластера, что даст старт переговорам о вступлении.

Как заявили газете собеседники из числа дипломатов, новое венгерское руководство дало понять, что готово изменить жесткую линию Будапешта в отношении Киева, характерную для периода правления Виктора Орбана, потерпевшего поражение на выборах в апреле. Будапешт пока не подтвердил официально изменение позиции.

Ранее стало известно, что Венгрия настаивает на стандартной процедуре вступления Украины в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

