СМИ: Венгрия снимет вето на вступление Киева в Евросоюз
Будапешт готов пересмотреть свою позицию и снять ограничения против начала переговоров о членстве Украины в Европейском союзе, сообщает Politico.
По данным издания, это может произойти уже в ближайшее время. Ожидается, что решение будет принято на межправительственной конференции в Люксембурге 15 июня. Если Венгрия откажется от вето, Украина и Молдова смогут перейти к следующему этапу евроинтеграции — открытию первого переговорного кластера, что даст старт переговорам о вступлении.
Как заявили газете собеседники из числа дипломатов, новое венгерское руководство дало понять, что готово изменить жесткую линию Будапешта в отношении Киева, характерную для периода правления Виктора Орбана, потерпевшего поражение на выборах в апреле. Будапешт пока не подтвердил официально изменение позиции.
Ранее стало известно, что Венгрия настаивает на стандартной процедуре вступления Украины в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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