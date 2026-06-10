Мадьяр: Венгрия не потерпит двойных стандартов при приеме Украины в ЕС
Глава правительства Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не согласится на ускоренное вступление Киева в Евросоюз, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, власти страны будут жестко выступать против любых двойных стандартов в вопросе расширения Европейского союза. Это связано с тем, что Венгрия не приемлет двойных стандартов.
«Мы не видим необходимости в ускоренном присоединении Украины, тем более что речь идет о стране, которая, к сожалению, все еще находится в состоянии войны», – указал Мадьяр. Премьер-министр отметил, что Будапешт не возражает против начала официальных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Подчеркивается, что процесс не будет простым и Украине придется пройти долгий путь до вступления в объединение.
Ранее Мадьяр заявил, что Венгрия настаивает на стандартной процедуре вступления Украины в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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