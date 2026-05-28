Мадьяр: Венгрия настаивает на стандартной процедуре вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна не поддержит ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Об этом он сказал в видеообращении из Брюсселя, куда отправился в свой первый официальный визит, сообщает «Профиль».

По словам Мадьяра, новая администрация в Будапеште намерена сохранять преемственность курса. Венгрия будет настаивать на соблюдении всех установленных в ЕС процедур для новых членов.

Мадьяр дал понять, что Будапешт не согласится на какие-либо исключительные схемы для Киева. Украина должна проходить те же этапы и отвечать тем же критериям, что и другие претенденты на членство.

Мадьяр: ЕС вернется к закупкам газа из России по окончанию конфликта на Украине

«Мы можем согласиться лишь на стандартный путь переговоров о вступлении — такой же, какой проходили страны Западных Балкан и прочие кандидаты», — подчеркнул премьер. Он отметил, что эта позиция совпадает с линией предыдущего кабинета Виктора Орбана.

Мадьяр добавил, что консультации на уровне экспертов с украинской стороной уже идут. Однако Венгрия сможет внести свой вклад в будущие соглашения о вступлении только после достижения договоренностей с Киевом.

Ранее в Евросоюзе высказали разочарование в Мадьяре из-за его позиции по России, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры