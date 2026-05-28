Мадьяр: Венгрия настаивает на стандартной процедуре вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна не поддержит ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Об этом он сказал в видеообращении из Брюсселя, куда отправился в свой первый официальный визит, сообщает «Профиль».

По словам Мадьяра, новая администрация в Будапеште намерена сохранять преемственность курса. Венгрия будет настаивать на соблюдении всех установленных в ЕС процедур для новых членов.

Мадьяр дал понять, что Будапешт не согласится на какие-либо исключительные схемы для Киева. Украина должна проходить те же этапы и отвечать тем же критериям, что и другие претенденты на членство.