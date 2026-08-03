Россияне начали чаще дробить крупные покупки из-за экономии

Центробанк России зафиксировал переход граждан к более рациональной модели потребления, сообщают «Известия».

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Покупатели теперь чаще дробят крупные покупки, ищут скидки и выбирают более дешевые товары. Об этом следует из доклада регулятора «Региональная экономика». Вместо мебельных комплектов россияне покупают отдельные предметы, а дорогую технику заменяют бюджетными или подержанными устройствами. Стоимость необходимых товаров всё чаще делят на несколько платежей.

Сильнее всего экономия затронула мебель, товары для дома, ремонт, одежду и обувь. При этом от базовых продуктов, лекарств, детских товаров, образования, жилищно-коммунальных услуг, связи и интернета население отказываться не готово.

Причинами изменения потребительского поведения - замедление роста реальных доходов. Во II квартале реальные располагаемые доходы населения выросли на 1,5% против 10,1% годом ранее.

Ранее стало известно, что более половины россиян покупают одежду на вторичном рынке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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