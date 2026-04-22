«Они договорились, что после выборов в Венгрии «Дружба» открывается, Киев получает деньги. Вопрос в том, что до конца 2027 года разрешен транзит или импорт для этих стран. Поэтому не исключено, что Зеленский будет мешать этому другими способами, например, «случайными» нападениями. Например, буквально накануне сообщалось о якобы атаке дронов на станцию «Самара», которая является частью нефтепровода. Я не буду удивлен, если через несколько месяцев опять будут проблемы. Просто теперь договоренность в том, что Зеленский не должен препятствовать Венгрии, а Венгрия станет «хорошим мальчиком». Буквально до июня Украина получит 90 миллиардов, а после этого вопрос, будет ли послушным мальчиком Зеленский. Он играет свою игру, Евросоюз не всегда умеет оказывать давление на него», - рассказал он.

При этом, по его словам, кроме денег на что-то еще Зеленский претендовать не может.

«Ничего больше Зеленский получить не сможет, никто не будет поддерживать быструю интеграцию Украины в ЕС. Конечно, разногласий внутри Европы с Украиной много, поэтому Киев будет нервничать, не исключаю, что будут и проблемы с «Дружбой» тоже на этом фоне», - заключил собеседник НСН.

Поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» имеют чрезвычайно важное значение для Венгрии, страна не сможет от этого отказаться. Об этом заявил лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр.

