СМИ: «Коалиция желающих» по Украине может распасться после 2027 года

По данным издания, это происходит из-за отсутствия четкого лидерства. Распаду объединения способствует отставка главы правительства Великобритании Кира Стармера, а также то, что президент Франции Эммануэль Макрон не сможет избираться на еще один срок.

После ухода французского лидера в 2027 году Париж может пересмотреть свои взаимоотношения с НАТО. Все это приведет к тому, что коалиция желающих останется без лидеров.

Ранее стало известно, что Макрон собрал «коалицию желающих», чтобы впечатлить Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

