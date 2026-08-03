СМИ: «Коалиция желающих» по Украине может распасться после 2027 года
«Коалиция желающих» медленно умирает, сообщает The Telegraph.
По данным издания, это происходит из-за отсутствия четкого лидерства. Распаду объединения способствует отставка главы правительства Великобритании Кира Стармера, а также то, что президент Франции Эммануэль Макрон не сможет избираться на еще один срок.
После ухода французского лидера в 2027 году Париж может пересмотреть свои взаимоотношения с НАТО. Все это приведет к тому, что коалиция желающих останется без лидеров.
Ранее стало известно, что Макрон собрал «коалицию желающих», чтобы впечатлить Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: «Коалиция желающих» по Украине может распасться после 2027 года
- Названы регионы с самыми плохими дорогами
- Трамп рассказал, когда начнутся переговоры между США и Ираном
- В Китае предложили уничтожать астероиды ядерными бомбами
- Посольство РФ считает теракт в ресторане Москвы актом устрашения итальянцев
- Страны Персидского залива убедили Трампа отменить новые удары по Ирану
- Экс-посол ФРГ в России оценил хорошую физическую форму Путина
- В США сообщили о сложных переговорах с Украиной по Patriot
- На Украине начали вводить лимиты на продажу топлива
- Зумеры массово идут в колледжи