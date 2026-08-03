Депутат Миронов предложил вернуть профессию лесника
Институт лесников, которые смогут следить за порядком в лесах, предотвращать пожары и восстанавливать уничтоженные массивы, следует восстановить в России, считает депутат Госдумы Сергей Миронов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Как отметил парламентарий, лес - национальное достояние, но часто «просто некому следить» за огромными территориями.
«Лесник - это не просто сторож, это хозяин, который знает каждый уголок своего участка и может предотвратить беду до того, как она случится. Надо возвращать лесников», - указал Миронов.
По словам депутата, лесник сможет вовремя заметить возгорание и не позволить огню распространиться на огромные площади. Миронов считает, что в обязанности лесников необходимо включить лесовосстановление - высадку новых деревьев взамен пострадавших и погибших. Как отметил парламентарий, это поможет создать дополнительные рабочие места в сельской местности. Миронов добавил, что без профессии лесника невозможно сохранить природу России.
Ранее Сергей Миронов призвал отменить повышение тарифов ЖКХ с 1 октября и запретить увеличивать тарифы чаще раза в год, напоминает Ura.ru.
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